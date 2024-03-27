Гладилин: «Манчестер Сити» был бы идеальным вариантом для Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Манчестер Сити» был бы идеальным вариантом продолжения тренерской карьеры для Станислава Черчесова.

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Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.