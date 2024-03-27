Гладилин: «Манчестер Сити» был бы идеальным вариантом для Черчесова

«Манчестер Сити» был бы идеальным вариантом продолжения карьеры для Черчесова, считает Гладилин
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Манчестер Сити» был бы идеальным вариантом продолжения тренерской карьеры для Станислава Черчесова.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.
— Где Черчесову было бы идеально продолжить свою тренерскую карьеру? Это «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона» (смеется). Поймите, что работа тренера в первую очередь зависит от предложений. Какие у Черчесова сейчас предложения? Вот если есть реальные контакты, то это другое дело, а слухов может быть предостаточное количество. Это тренер очень опытный, он вполне готов к серьезной работе, я в этом не сомневаюсь, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
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