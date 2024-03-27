Кудряшов стал игроком Медиалиги

Экс-защитник сборной России перешел в клуб ROCKET TEAM, который выступает в Медиалиге. Об этом сообщила пресс-служба команды.

ROCKET TEAM — медиаспортивная команда музыкального лейбла ROCKET RECORDS. Команда сыграет в стыковых матчах за место в пятом сезоне Медиалиги. Соперником станет ФК «Рома». В случае победы ROCKET TEAM сыграет в одной группе с командами Fights Nights, «Родина Медиа», «СКА-Ростов» и «Титан».

Кудряшов 8 февраля объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 36-летнего футболиста был воронежский «Факел», за который он выступал с лета 2023 года. Также Кудряшов играл за турецкие «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир», «Терек», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Томь», «Краснодар».

В составе сборной России Кудряшов дебютировал в 2016 году и провел за национальную команду 48 матчей, забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.