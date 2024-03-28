Тренер «Динамо» рассказал, чего не хватает современным футболистам

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что многим современным футболистам не хватает российского характера, передает Sport24.

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«Они вообще другие, это правда. Не всем, но многим спортивного характера не хватает. Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры — всё это отвлекает. У нас был один футбол», — сказал Гусев.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.