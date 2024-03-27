Божович спрогнозировал тройку призеров РПЛ

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович спрогнозировал тройку призёров чемпионата России по итогам сезона-2023/2024. Также он заявил, что не верит в успех «Краснодара», и уверен, что «быки» финишируют за пределами тройки лидеров.

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«Мой прогноз на тройку призёров РПЛ в этом сезоне? «Зенит», «Динамо», а вот по поводу «Краснодара» не уверен. Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призёров», — приводит слова Миодрага Божовича «Матч ТВ».

Напомним, после 20 туров лидером РПЛ является «Зенит» (40 очков). На втором месте «Краснодар» — 39 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (38).