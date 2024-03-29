Портал Goal представил рейтинг фаворитов Евро-2024

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal составил рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Портал распределил всех участников турнира по силе команды. Таким образом, фаворитом является сборная Франции.

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Рейтинг фаворитов Евро-2024 по версии Goal:

1. Франция

2. Португалия

3. Бельгия

4. Англия

5. Германия

6. Испания

7. Италия

8. Венгрия

9. Австрия

10. Нидерланды

11. Хорватия

12. Дания

13. Турция

14. Украина

15. Словакия

16. Швейцария

17. Чехия

18. Словения

19. Румыния

20. Шотландия

21. Сербия

22. Польша

23. Албания

24. Грузия

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Действующим обладателем трофея является сборная Италии. В 2021 году итальянская национальная команда переиграла в финале сборную Англии. Отметим, что тот матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли».