«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в футболках в память о теракте в «Крокусе»

«Крылья Совету» окажут поддержку семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье, произошедшем 22 марта.

Самарская команда выйдет на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» в памятных футболках, на которых логотипы и надпись «Самара» будут выполнены в темных тонах, а также нанесено изображение журавлей. «Крылья Советов» передадут все вырученные средства с продажи данного комплекта формы на помощь пострадавшим в результате происшествия.

22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в ходе него погибло 133 человека. Из-за этого происшествия 24 марта в России был объявлен днем общенационального траура.

Из-за теракта сборная России отменила товарищеский матч против команды Парагвая, который должен был состояться в воскресенье, 25 марта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» из-за инцидента в Красногорске отменил свой товарищеский матч с «Нефтчи», который должен был пройти в Баку. Также красно-белые и ряд других клубов РПЛ объявили о намерении оказать материальную помощь. «Зенит» официально объявил, что весь доход с матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» перечислит пострадавшим в результате теракта.