Глушаков рассказал, как относится к желанию РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

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«Я думаю, что это положительный знак для сборной России. Поддерживаю решение РФС продлить контракт с Валерием Георгиевичем. Оценю его работу в сборной продуктивно», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Напомним, Валерий Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. На тренерский мостик национальной команды 55-летний специалист был назначен летом 2021 года. При этом с российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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