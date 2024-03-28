Семшов назвал две команды РПЛ, которые показывают лучшую игру весной

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов назвал два клуба Российской Премьер-Лиги, которые показывают наиболее качественный футбол в весенней части сезона. Экс-полузащитник выделил «Ростов» и московское «Динамо».

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«Перед паузой «Ростов» обыграл «Краснодар», но сейчас опять была достаточно большая пауза, не успел возобновиться чемпионат. «Динамо» и «Ростов», наверное, показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата», — сказал Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» и «Ростов» встретятся между собой в ближайшем матче чемпионата России. Игра 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится 29 марта в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.