Игрок "Локомотива" рассказал, что его дважды останавливали сотрудники ГАИ

Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай признался, что за время жизни в Москве его дважды останавливали правоохранители. Об этом он рассказал Sport24.

«Но за мои первые 2-3 месяца в Москве меня дважды остановили гаишники — вот там пришлось понервничать! Когда сзади нас появились мигалки и сирена, я подумал, что идет какая-то погоня. Начал перестраиваться, чтобы не мешать полицейской машине. Но оказалось, что они по мою душу. Я тогда поменял номера на машине, и в полицейской базе это как-то отобразилось. Остановили, чтобы все проверить», — сказал Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» в Москве примет «Краснодар». Команды в турнирной таблице разделяют семь очков.