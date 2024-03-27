Непомнящий отреагировал на возможное продление контракта Карпина с РФС

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном продлении контракта главного тренера национальной сборной Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС).

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«Если предлагают, то правильно делают, пока всё идёт нормально. Зачем отказываться? Давайте будем исходить из другого. В чём может быть причина, чтобы не продлевать контракт? Это такой вопрос, который нет смысла обсуждать. Это получается, что Карпину нужно переезжать в другую страну, чтобы там работать, а мы исходим из того, что имеем реально. Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы уже давно отказался от этой работы», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Напомним, летом 2021 года Валерий Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России. Также 55-летний специалист возглавляет футбольный клуб «Ростов».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.