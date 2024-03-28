Рубиалес оказывал давление на Эрмосо, чтобы она оправдала поцелуй

Луис Рубиалес оказывал давление на Дженнифер Эрмосо, чтобы она оправдала поцелуй.

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После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.

Как передает As, после поцелуя Рубиалес и другие обвиняемые оказывали давление на Эрмосо, в том числе через семью и друзей футболистки, пытаясь добиться от нее публичного оправдания поступка бывшего главы RFEF. По версии обвинения, Эрмосо подверглась преследованию.

Утверждается, что сразу после церемонии вручения медалей Рубиалес вызвал Эрмосо из раздевалки и призвал ее публично заявить об отсутствии претензий, однако футболистка не согласилась.

По прибытии команды в Испанию Дженнифер вызвали из автобуса сборной по дороге из аэропорта и попросили подписать пресс-релиз RFEF, в написании которого футболистка не участвовала и не была согласна с заявлением. При этом пресс-релиз был направлен в СМИ, несмотря на отказ Эрмосо.