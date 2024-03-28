Тренер «Рубина» отказался назвать «Ахмат» принципиальным соперником

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов перед матчем 22‑го тура МИР РПЛ против «Ахмата» заявил, что не считает грозненский клуб принципиальным для себя соперником.

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Встреча пройдет в Казани 31 марта, начало — в 16:30 мск. Казанский клуб передаст пострадавшим и семьям жертв теракта в подмосковном «Крокусе» все вырученные средства от продажи билетов на игру.

— Для вас этот матч не принципиальный?

— Общий. Знаете, все так говорят, но для меня лично — нет. Если тренер работал в нескольких командах, получается, весь чемпионат принципиальный может быть. Поэтому, если я буду делать акценты такие, то считаю, что, наверное, можно потерять контроль над ситуацией. Нужно делать ориентир на своей команде, смотреть, что лучше для твоей команды и готовить её независимо от того, какой соперник.

— Чего ждёте от предстоящей игры?

— Давайте скажем так, что всегда такие соперники, которые борются за выживание, находятся в зоне стыковых матчей или недалеко от неё, наиболее опасны. Это процесс выживания, борьбы, и мы знаем, что нас ждёт тяжёлый матч, готовимся. Сейчас не стоит описывать, что будет пытаться показать соперник. Мы должны ориентироваться на эти моменты и в то же время постараться показать свои лучшие качества, — приводит слова Рахимова Metaratings.ru.

«Рубин» занимает седьмое место в таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 12‑е строчке.