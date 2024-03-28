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Тренер «Рубина» Рахимов отказался назвать «Ахмат» принципиальным соперником

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов перед матчем 22‑го тура МИР РПЛ против «Ахмата» заявил, что не считает грозненский клуб принципиальным для себя соперником.

Тренер «Рубина» отказался назвать «Ахмат» принципиальным соперником
© ФК «Рубин»

Встреча пройдет в Казани 31 марта, начало — в 16:30 мск. Казанский клуб передаст пострадавшим и семьям жертв теракта в подмосковном «Крокусе» все вырученные средства от продажи билетов на игру.

— Для вас этот матч не принципиальный?

— Общий. Знаете, все так говорят, но для меня лично — нет. Если тренер работал в нескольких командах, получается, весь чемпионат принципиальный может быть. Поэтому, если я буду делать акценты такие, то считаю, что, наверное, можно потерять контроль над ситуацией. Нужно делать ориентир на своей команде, смотреть, что лучше для твоей команды и готовить её независимо от того, какой соперник.

— Чего ждёте от предстоящей игры?

— Давайте скажем так, что всегда такие соперники, которые борются за выживание, находятся в зоне стыковых матчей или недалеко от неё, наиболее опасны. Это процесс выживания, борьбы, и мы знаем, что нас ждёт тяжёлый матч, готовимся. Сейчас не стоит описывать, что будет пытаться показать соперник. Мы должны ориентироваться на эти моменты и в то же время постараться показать свои лучшие качества, — приводит слова Рахимова Metaratings.ru.

«Рубин» занимает седьмое место в таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 12‑е строчке.

Футбол
Рашид Рахимов
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РПЛ