«Бавария» может назначить экс-тренера «Спартака» после ухода Тухеля

Мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее был менеджером «Спартака», «ПСЖ» и «Вильярреала». Об этом сообщает TZ.

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По информации источника, бывший игрок «Баварии» и нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо является главной целью мюнхенского клуба, однако из-за высокого интереса к испанскому менеджеру со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и альтернативные варианты.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Макс Эберль встречался с главным тренером английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби. По итогам встречи итальянский специалист попросил время на принятие решения, так как в его услугах также заинтересован ряд больших клубов Европы.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который покинет немецкий клуб по завершении сезона-2023/2024.