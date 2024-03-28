Президент «ПСЖ» высказался о политике привлечения в клуб португальских талантов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал игру португальских футболистов в этом сезоне и привлечение талантов из этой страны в рамках политики спортивного директора Луиша Кампуша.

© www.championat.com

«Я очень доволен уровнем Гонсалу Рамуша, Витиньи, Данилу Перейры и Нуну Мендеша, а также доверяю нашему директору Луишу Кампушу. Горжусь тем, что все они представляют наш клуб. Португалия – великая для футбола страна, в которой всегда много талантливых специалистов и игроков, за которыми мы активно следим», – приводит слова Аль-Хелаифи инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе команды испанского наставника Луиса Энрике 59 очков за 26 встреч. Парижане обеспечили себе участие в 1/4 финала ЛЧ, обыграв в двух матчах «Реал Сосьедад». Также парижский клуб вышел в полуфинал Кубка Франции, где встретится с «Ренном».