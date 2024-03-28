Парехо раскритиковал Винисиуса за его реакцию на оскорбления

Воспитанник мадридского «Реала» Даниэль Парехо, ныне выступающий за «Вильярреал», поделился мнением о поведении крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, который регулярно подвергается оскорблениям на расовой почве.

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