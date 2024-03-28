Обманул систему, похоронив брата. Скандал с переписанными футболистами в Камеруне

17-летний Уилфрид Дуала не только выкрутился, но и заинтересовал клубы Европы.

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В декабре прошлого года коуч сборной Камеруна Ригобер Сонг пригласил на Кубок африканских наций 17-летнего Уилфрида Дуалу. Парень стал самым молодым игроком турнира, но после публикации его фото вспыхнул весь франкоязычный X (ранее Twitter): фанаты предположили, что татуированному бородачу может быть два раза по 17. Спойлер: не зря.

Это’О — среди фигурантов дела. Амбициозный функционер не усмотрел

Заняв пост президента местной федерации футбола, Самуэль Это’О всерьёз взялся за контроль переписанных игроков — извечную проблему в чёрной Африке. В январе прошлого года, например, с лёгкой руки экс-форварда «Анжи» из состава участников юношеского турнира исключили 21 атлета из 30. Федерация футбола Камеруна также ужесточила условия заполнения заявок — теперь клубам приходится предоставлять кучу документов по каждому футболисту.

Но фейл всё равно случился: сразу после КАН перспективного хавбека «Виктории Юнайтед» поймали на фальсификации возраста. Принято считать, что Дуала родился в 2006 году, но даже на авторитетных сайтах есть разночтения по дням: ФИФА указывает 15 июня, Transfermarkt — 15 мая.

«Уилфрид умён и особенно хорош в обращении с мячом, — говорит президент клуба Валентин Нквейн, — очень быстрый и техничный дриблёр, успел отдать несколько голевых в этом сезоне».

Саму «Викторию» трудно назвать хотя бы середняком — команда только вернулась в высшую лигу спустя почти 20 лет. Но герой убедил боссов сборной за 11 игр и поехал не куда-то, а на Кубок африканских наций.

Облажался на КАН, зато подарил мем

На главном событии континента «львы», по умолчанию входящие в пул фаворитов, высот не добились. Кое-как вышли в плей-офф с отрицательной разницей мячей, а затем пятикратных обладателей Кубка мгновенно прибила Нигерия (0:2). Удалось запомниться лишь с нефутбольной стороны: спешкой Андре Онана, отмазками суперфаталиста Сонга и танцами африканского Бенджамина Баттона.

Дуала ни разу не появился даже на скамейке запасных, зато уничтожил медиа видео с нелепыми и даже пугающими движениями под музыку. Теперь другие вдохновившиеся футболисты воссоздают их во время празднования голов: так, за последние недели своеобразный респект камерунцу выразили полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам-Юльен и защитник «Янг Бойз» Жауэн Аджам. Второй жест переписанного рекордсмена оказался ещё краше — Дуала пристроился к старшему тиммейту сзади, исполнив ремейк Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Нетипично для 17-летнего подростка.

Интернет всё помнит. Как спалили Уилфрида

В начале марта СМИ прогремели вновь: сразу 62 футболиста местного чемпионата дисквалифицировали, запретив участвовать в плей-офф. Федерация футбола Камеруна вновь очнулась, инициировав расследование и заподозрив всех по списку в наличии поддельных документов. Клубы потеряли игроков пачками: из «Виктории» Дуалы, например, выбыли сразу семеро. В том числе и он сам.

Но первые подозрения в отношении Уилфрида закрались ещё во время Кубка африканских наций. Недаром говорят: «То, что попадает в Сеть, остаётся там навсегда». Вот и журналисты французского Le Monde, увидев фотографию Дуалы, поймали флешбэки января 2021-го. Тогда они ездили в Дуалу (да — почти одноимённый город), где снимали сюжет о кризисе некогда великого клуба «Орикс». Там около 20 молодых игроков без бутс или со рваными шнурками рассказывали, как мечтают попасть в элиту футбола. Хотя бы местного.

Одним из интервьюируемых стал некто Александр Барделли — не по годам забитый тату парень. «Несмотря на условия здесь, я хочу стать профи», — говорил полузащитник без пяти минут обанкротившейся команды, стоя на поле с валяющимися бутылками. «Я буду тренироваться, пока не добьюсь своего. Просто очень люблю эту игру». Барделли утверждал, что ему 21, и даже согласился сделать фото.

Сюрприз-сюрприз, спустя три года мы узнаём, что настойчивый футболист поразительно похож на новичка камерунской сборной Уилфрида Дуалу: тот же небольшой шрам над бровью, тату с крестом и полосами на икроножной. Самое дикое — над правым коленом у Дуалы почему-то выбито «Bardelli». Сегодня он резонно закрывает эту область термобельём и удлинёнными или спущенными шортами.

Номер, которым Александр поделился в 2021-м, теперь принадлежит матери Дуалы. В профиле WhatsApp же вообще отображается снимок Барделли в футболке «Виктории Юнайтед». На неудобный вопрос о возможных махинациях сына женщина ответила так: «Всякое же бывает. Есть прозвища и всё такое. Это уже неважно».

В рамках расследования издание всё же достучалось до экс-игроков «Орикса», которые, попросив об анонимности, честно сказали: «Да, Александр Барделли — это Дуала и есть». Так что участнику Кубка африканских наций, по их данным, сегодня как минимум 23. И, похоже, именно от этого расследования решила отталкиваться Федерация футбола Камеруна спустя несколько месяцев.

Концовка убила: парень может оказаться в Европе

А сейчас сядьте поудобнее и приготовьтесь: Федерация футбола Камеруна оправдала Дуалу! Несколько недель они расследовали его дело, а затем объяснили решение тем, что Александр Барделли на самом деле был братом молодого проспекта. Президент «Виктории Юнайтед» добавил, что он уже якобы умер, а Уилфрид ни к чему не причастен. Экс-игрок «Краснодара» поддержал парня.

«Все последние месяцы наш младший брат терпел всё это в соцсетях, но зачем вообще так заострять внимание, когда можно просто поддержать юного парня в начале карьеры? Он больше не может нормально сфокусироваться на игре. Давайте защищать своих футболистов».

Более удивительно, что Дуала, несмотря на свой бэкграунд, привлекает внимание европейцев: «Интер», «Марсель», «Лилль» и другие французские клубы. Но особенно активны оказались турки: президент «Антальяспора» подтвердил, что следит за камерунцем, но пока договорённостей нет.

История с паспортом вряд ли станет проблемой, с учётом того, что в том же «Марселе» успешно выступает «нечистый» Шансель Мбемба. Экс-полузащитник «Ростова» Гелор Канга вообще родился спустя четыре года после смерти матери, и ничего – прямо сейчас оформляет 7+9 в 24 матчах за «Црвену Звезду».

Но похоронить брата – это сильно.