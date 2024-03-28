«Манчестер Юнайтед» интересуется Хоселу.

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По информации Relevo, несколько недель назад два представителя спортивного руководства «МЮ» посетили Испанию, где провели ряд встреч с агентами и представителями различных клубов, изучая различные варианты усиления команды предстоящим летом. Хоселу вошел в число игроков, к которым «Манчестер Юнайтед» проявил интерес.

Утверждается, что форвард «Реала», арендованный у «Эспаньола», рассматривается в качестве подмены для Расмуса Хейлунда – для этой роли «МЮ» ищет опытного игрока, способного как завершать атаки, так и отрабатывать в обороне. Кроме того, Хоселу имеет опыт игры в АПЛ – ранее испанец выступал за «Сток Сити» и «Ньюкасл». При этом отмечается, что форвард хочет остаться в «Реале».

В нынешнем сезоне на счету Хоселу 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах Ла Лиги.