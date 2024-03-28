Экс-нападающий «Спартака» ярко перезагрузил карьеру

У Понсе 11 голов в восьми матчах.

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Бывшего нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе, выступавшего за московский клуб до января 2022-го, уже подзабыли в России. Но в последнее время 26-летний аргентинец так громко напоминает о себе, что заслуживает отдельного текста. В этом году у него забитых мячей в чемпионате больше, чем сыгранных матчей!

Когда Понсе уходил из «Спартака», его провожали без особых эмоций. Зимой 2022 года испанский «Эльче» сначала арендовал нападающего у красно-белых, а затем и выкупил за € 4 млн. Первую часть сезона-2021/2022 Эсекьель начал достаточно успешно, забив четыре мяча в семи матчах РПЛ, но потом получил разрыв мениска и выбыл до января. Вернулся на поле уже в футболке «Эльче». Тогдашний спортивный директор «Спартака» Лука Каттани признавался, что клуб не мог гарантировать аргентинцу стабильную игровую практику и дожидаться его полного восстановления от травмы.

«Эльче» боролся за выживание в Примере и решил задачу, но без особого вклада со стороны Понсе. До конца того сезона Эсекьель пять раз вышел в основе и восемь — на замену, совершив только одно результативное действие. Его гол в матче с «Райо Вальекано» (2:1) в ворота сына Зидана стал победным.

Понсе остался в «Эльче», о чём, возможно, пожалел. Следующий сезон превратился для его команды в непрекращающийся кошмар: всего пять побед за 38 туров, последнее место с отставанием в 12 очков от ближайшего конкурента и вылет из Примеры. Сам Понсе сыграл 34 матча, но только в восьми из них выходил с первых минут. Забил всего четыре мяча. Ещё два гола было у него в Кубке Испании. Тем не менее в Сегунду вместе с клубом аргентинец не опустился – его продали в АЕК за € 3,5 млн. Круг замкнулся. Именно этот греческий клуб был последним для нападающего перед «Спартаком», хотя переходил он из «Ромы» (в первый заход в АЕК Эсекьель играл там на правах аренды).

АЕК – действующий чемпион Греции. В прошлом сезоне выиграл «золотую» гонку с отрывом в пять очков от «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина. Команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, прошла в третьем раунде хорватское «Динамо» из Загреба, но в раунде плей-офф уступила бельгийскому «Антверпену». Евросезон афиняне продолжили на групповом этапе Лиги Европы, где заняли последнее место в очень сильном квартете с «Брайтоном», «Марселем» и «Аяксом». Сумели одержать лишь одну победу, причём в первом же туре на выезде над будущим победителем группы «Брайтоном».

Понсе начинал сезон в АЕКе со скрипом. В еврокубках забил только один мяч – победный в ворота «Брайтона» в том самом матче в Англии. В чемпионате Греции до середины января у аргентинца был тоже всего один гол в 12 матчах. Вполне возможно, к Новому году руководство афинского клуба пришло к выводу, что подписание Эсекьеля — ошибка. Вдобавок нападающий не помог АЕКу в Кубке Греции, из которого команда вылетела уже в 1/8 финала.

Тем временем интрига в борьбе за золото в чемпионате Греции закрутилась до предела. В местной Суперлиге интересный формат турнира: сначала 14 клубов играют в два круга, а на втором этапе образуют две группы и проводят ещё два круга. Шесть сильнейших команд борются за чемпионство и места в еврокубках, а остальные восемь – за выживание.

Первый двухкруговой этап АЕК завершил на втором месте – отставание от лидера ПАОКа, принадлежащего российскому бизнесмену Ивану Саввиди, составляло одно очко. Финальный этап АЕК начал с победы и захватил лидерство перед паузой на матчи сборных. Ведь его конкурент из Салоник потерпел поражение от «Ариса».

Перед финальным отрезком в девять туров у АЕК есть преимущество над конкурентами: два очка отрыва от ПАОКа, три – от «Панатинаикоса», пять – от «Олимпиакоса». Ещё один козырь афинян – сумасшедшая форма Понсе. В последние два месяца Эсекьель мощно перезагружает карьеру и забивает как машина.

В последних восьми матчах чемпионата Греции Понсе наколотил 11 мячей – больше, чем за два с половиной предыдущих сезона в национальных лигах! Что это вдруг произошло с бывшим спартаковцем? Что подсыпает Эсекьелю в греческий салат его соотечественник – главный тренер АЕКа и экс-полузащитник сборной Аргентины Матиас Альмейда?

Началась белая полоса для Понсе с хет-трика в ворота «Атромитоса». Три гола нападающего помогли его команде разгромить соперника на выезде со счётом 5:0. В следующем туре Эсекьель оформил дубль с ОФИ (3:0). Ещё через неделю аргентинец положил два мяча в ворота «Астерас Триполис» (4:2). Потом вышел только на замену с ПАОКом и пропустил тур. Видимо, беспокоило повреждение. Потребовалась ещё одна игра, чтобы вернуть форму, и Понсе продолжил забивать. Эсекьель сделал дубль в домашнем матче с «Яниной» (4:2) и стал автором одного гола в крутой битве с «Арисом» (3:3). Наконец, в 1-м туре финального раунда нападающий поразил ворота «Ламии» (4:0). Все эти мячи аргентинец забил с игры – пенальтист в команде другой.

«Эсекьель играет чрезвычайно хорошо, – говорит про своего бомбардира Альмейда. – Он забивает и забивает. Он напоминает мне… варвара!»

Понсе неожиданно включился в гонку лучших бомбардиров греческой Суперлиги. Теперь аргентинец всего на три гола отстаёт от дуэта лидеров – марокканца Аюба Эль-Кааби из «Олимпиакоса» и испанца Лорена Морона из «Ариса». В такой форме Понсе и «Спартаку» наверняка бы пригодился.