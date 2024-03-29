Игнатьев не видит смысла в увольнении Абаскаля

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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«Считаю, что нет никакого смысла увольнять Абаскаля прямо сейчас. У «Спартака» есть шансы попасть в четверку, а может, и в тройку РПЛ, команда продолжает борьбу за Кубок. Все не так плохо, чтобы принимать такие меры. Лучше дать тренеру доработать сезон, а потом уже принимать решение», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Абаскаль является главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Контракт испанца с красно-белыми действует до конца июня 2025 года.

Под руководством 34-летнего специалиста московский клуб провел 70 матчей, одержал 35 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 31 очком. Лидирует «Зенит» с 40 очками.

Завтра, 30 марта, команда Гильермо Абаскаля сыграет дома против «Урала». Начало встречи – 19:00 по московскому времени.