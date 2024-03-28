Российская бригада арбитров обслужит финал женского кубка Саудовской Аравии по футболу

Российская бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой отработает финал женского кубка Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль‑Ахли» и «Аль‑Шабаб», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча пройдет в четверг, 28 марта, на «Кингдом Арене» в Эр‑Рияде. Помогать Карине Афанасьевой будут ассистентки Екатерина Чернова и Ирина Чеченина.

Афанасьева, Чернова и Чеченина находятся в списке судей ФИФА для обслуживания международных матчей в 2024 году. Афанасьева и Чеченина включены в него впервые.