Колыванов покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Пресс‑служба «Текстильщика» из Иваново сообщила, что Игорь Колыванов покинул пост главного тренера команды.

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Соглашение со специалистом было расторгнуто. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Артур Авакянц.

— В связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора. Мы благодарим Игоря Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

«Текстильщик» с 5 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Второй лиги зоны «Серебро».

Колыванов возглавлял «Текстильщик» с лета 2022 года. Также специалист руководил ереванским «Араратом», московским «Торпедо», «Уфой» и юношескими сборными России.