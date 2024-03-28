«Венеция» не продлит контракт с Черышевым

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о будущем российского полузащитника Дениса Черышева в итальянском клубе.

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«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», – приводит слова Брендолина Sport24.

Чернышев долгое время играл за мадридский «Реал», а потом за «Валенсию». «Венеция» – первый не испанский клуб в карьере футболиста. Также регулярно в СМИ появляются слухи о том, что полузащитником активно интересуются команды из России.

В текущем сезоне второй лиги Италии у Черышева восемь сыгранных матчей. За этот срок у него нет ни одного гола и результативной передачи. Это уже второй год Черышева в «Венеции». Сезоном ранее он провел 24 игры, в которых у него было четыре забитых мяча и два паса на гол.