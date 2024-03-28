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Главный тренер ЦСКА Федотов назвал лучшего игрока и тренера в истории футбола

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов рассказал, кого считает лучшим игроком и тренером в истории футбола. Среди футболистов он выделил аргентинского нападающего Лионеля Месси, среди специалистов — шотландского тренера Алекса Фергюсона, который прославился на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер ЦСКА Федотов назвал лучшего игрока и лучшего тренера в истории
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«Лучший игрок в истории футбола? Ну, на данный момент мы говорим, что это Месси. Тренер? По статусу я бы ответил, что это Фергюсон. Симбиоз, как говорится, и человеческих качеств, и отношение к команде, и то, что он давал команде. Ну, и из современных назовем то же самое, это Клопп», — сказал Федотов в видео на YouTube-канале клубной пресс-службы ПФК ЦСКА.
Футбол
Владимир Федотов
Алекс Фергюсон
Лионель Месси
Манчестер Юнайтед
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