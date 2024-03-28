«Факел» направит выручку от продажи билетов в помощь пострадавшим в теракте

Вся выручка от продажи билетов на ближайший домашний матч воронежского «Факела» будет направлена в Российский Красный Крест. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Таким образом «Факел» окажет помощь семьям погибших и пострадавших в трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В воскресенье, 31 марта, в матче 22-го тура чемпионата России «Факел» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Начало встречи – в 14:00 мск.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».