Вышедший из тюрьмы Алвес устроил вечеринку, продлившуюся до пяти часов утра

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес, 25 марта вышедший из тюрьмы под залог в € 1 млн, на следующий день после освобождения организовал вечеринку, которая продлилась до пяти часов утра. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, в первой половине дня Алвес принимал свою семью и друзей в доме в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Затем экс-футболист сборной Бразилии в компании друзей отправился на виллу, где продолжил отмечать своё освобождение до пяти часов утра.

Напомним, 40-летний футболист был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорён к четырём годам тюремного заключения. Однако на текущий момент Алвес находится в процессе обжалования приговора. По той причине, что футболист внёс необходимый залог, во время процесса обжалования он может находится дома, но обязан соблюдать ряд условий.

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