FA обвинила Тонали в 50 новых нарушениях правил о ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила итальянского полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали в 50 новых нарушениях правил о ставках.

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«Сандро Тонали был обвинён в неподобающем поведении в связи с предполагаемыми нарушениями Правил о ставках FA. Утверждается, что полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» нарушил правила 50 раз, делая ставки на футбольные матчи в период с 12 августа 2023 года по 12 октября 2023 года. Сандро Тонали должен ответить на запрос до 5 апреля 2024 года», — говорится в заявлении на официальном сайте ассоциации.

Напомним, в октябре итальянский футболист получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.