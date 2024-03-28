Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выступил за ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Legalbet.

«В РПЛ на поле должно быть максимум пять человек иностранцев. В Первой лиге играют четверо — это еще нормально. Но чем иностранцев меньше, тем лучше», — сказал Овчинников.

Сейчас в РПЛ в заявке на сезон может быть до 13 иностранцев. На поле могут выходить не более восьми иностранных игроков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.