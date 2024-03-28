УЕФА может изменить регламент Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов рассмотреть предложение об увеличении максимального количества игроков в заявке на участие в чемпионате Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает портал The Athletic.

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По информации источника, заявка национальных команд может быть расширена с 23 до 26 человек. Окончательное решение данного вопроса будет принято на конгрессе, который пройдет при участии всех сборных 8 апреля.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.