Выяснилось, когда «Реал» планирует назначить Алонсо главным тренером

«Реал» Мадрид планирует назначать возглавляющего леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает испанское интернет-издание Sport.es.

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По данным источника, решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером «сливочных». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо.

Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.