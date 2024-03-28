$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

«Барселона» намерена сохранить Хави

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не теряет надежды уговорить главного тренера Хави остаться на следующий сезон. Об этом сообщает Diario Sport.

«Барселона» намерена сохранить Хави
© globallookpress.com

По информации источника, Лапорта приказал своим подчиненным приостановить поиски нового тренера для команды до конца апреля. Глава «блауграны» намерен еще раз поднять вопрос о будущем Хави после класико, которое состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По мнению Лапорты, на данный момент каталонцы демонстрируют приемлемый результат в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

18 марта «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забивали Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47) и Фермин Лопес (65). На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави был удален с поля после получения второй желтой карточки.

В результате этой победы «Барселона» набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», набрав 72 очка. Замыкает тройку лидеров «Жирона», имея в активе 62 балла.

Футбол
Роберт Левандовски
Реал
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости