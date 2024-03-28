В РПЛ пообещали пострадавшим в «Крокусе» по ₽1 млн за каждый гол тура

Российская премьер‑лига (РПЛ) приняла решение выделить деньги в помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу лиги.

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В РПЛ отметили, что итоговую сумму определит число голов, которые будут забиты в 22-м туре. Деньги в размере 1 млн рублей за каждый гол отправят в Российский красный крест.

«Футбол объединяет, произошедшее — наша общая боль и трагедия», — пояснили в пресс-службе.

Журналисты заметили, что предстоящий тур национального первенства пройдет 29–31 марта. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.

В ближайшем туре запланированы матчи между клубами «Динамо» — «Ростов» (29 марта), «Крылья Советов» — «Зенит», «Сочи» — ЦСКА, «Балтика» — «Пари НН», «Спартак» — «Урал» (все — 30 марта), «Факел» — «Оренбург», «Рубин» — «Ахмат», «Локомотив» — «Краснодар» (все — 31 марта).

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные автоматическим оружием мужчины, открыли стрельбу, разбросали зажигательные шашки. Погибли 143 человека, свыше 180 пострадали. Террористы и их пособники задержаны.