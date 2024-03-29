Названы главные кандидаты на пост тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и возглавляющий «Брайтона» Роберто Де Дзерби являются главными кандидатами на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле», сообщает британское интернет-издание Daily Mail.

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Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо, поскольку испанец намерен остаться в «Байере» как минимум ещё на один сезон. Отмечалось, что руководство «красных» переключится на альтернативных кандидатов, в числе которых Аморим и Де Дзерби.

Юрген Клопп, возглавляющий мерсисайдцев, покинет клуб по завершении нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очка по итогам 28 проведённых встреч.