Юран: если курение не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, что не видит проблемы в том, чтобы футболисты его команды курили.

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«Я сам курил во время карьеры, да и сейчас тоже. Все взрослые люди и понимают, что им можно, а что нельзя. Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом. Но, если честно, я не думаю, что кто-то из моих ребят курит. Они — другое поколение. Возможно, балуются кальяном, но и то не факт», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Сергей работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и «Симург». Нижегородцы после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Балтикой» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 17:30 мск.