Игрок «Крыльев Советов» назвал трех лучших футболистов РПЛ

Нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», Никита Салтыков назвал трёх лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.

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«Топ-1 — Гарре. Второй — лучший бомбардир Кассьерра. Третий — Сперцян. Кому из футболистов труднее всего противостоять? Такой игрок был во Второй лиге, когда мне четвертую плюсневую кость сломали. В РПЛ такого нет», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.