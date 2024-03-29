Игрок «Крыльев Советов» назвал футбольную столицу России

Нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», Никита Салтыков поделился мнением о том, какой город является футбольной столицей России.

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«Футбольная столица России? Москва, там много топовых команд, а в Питере только одна. Хоть «Зенит» и брал пять раз подряд чемпионат, но футбольная столица — Москва», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.