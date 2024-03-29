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Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Сергей. Юран рассказал, что мечтает о мире между славянами

Юран мечтает о мире между славянами
© Sports.ru

– Какая у вас мечта?

– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.

Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Футбол
Сергей Юран