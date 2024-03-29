Юран мечтает о мире между славянами

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»
Сергей. Юран рассказал, что мечтает о мире между славянами
– Какая у вас мечта?
– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.
Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал тренер «Пари НН» Сергей Юран.
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