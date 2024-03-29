Стало известно, сколько зрителей посмотрело трансляцию матча Россия — Сербия

Трансляцию товарищеской игры между сборными России и Сербии на телеканале «Матч ТВ» посмотрели 5,8 миллиона зрителей. Об этом сообщила пресс‑служба российской национальной команды в своём телеграм-канале.

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«Мощное шоу, красивая победа и миллионы болельщиков у экранов», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Напомним, в четверг, 21 марта сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В игре с сербами забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Отметим, что для Сергеева и Осипенко эти мячи стали дебютным за сборную России.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.