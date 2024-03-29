Мостовой отреагировал на возможность пройти стажировку в «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможности пройти стажировку в «Пари НН».

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«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку. То что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» — вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», – приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» сейчас тренирует Сергей Юран. Команда идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В ее активе 28 набранных очков после первых 20 туров. Впереди еще десять матчей чемпионата.

Сейчас Мостовой активно учится на тренера. Ранее он отрицал данную возможность, но сейчас проходит нужные ему курсы для получения лицензии.