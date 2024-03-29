Шалимов высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о возможном возвращении в московский «Спартак» в роли главного тренера.

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«Можно ли сказать, что «Спартак» это мечта? Мечта любая команда. «Спартак» — это моя родная команда, где я вырос. Я вообще считаю, что надо возвращаться просто к другому футболу, а он ставится. Вот как «Краснодар» когда-то играл, вот стиль, потому что команда хорошая», — сказал Шалимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Последним местом работы Шалимова остаётся футбольный клуб «Урал», который он покинул в 2022 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Ахмат», «Химки» и «Краснодар». Во время профессиональной карьеры футболиста Игорь Шалимов играл за московский «Спартак». Он является воспитанником академии красно-белых.