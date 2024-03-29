Алвеса, возможно, будут судить в Бразилии за кражу музыкального произведения

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес, возможно, предстанет перед судом в Бразилии по подозрению в краже музыкального произведения, сообщает AS.

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Как отмечается, в суд обратились бразильские композиторы Жулиано Матеус и Тьяго Матеус. Поводом для жалобы стала песня под названием «Avião», которую Алвес опубликовал в 2020 году в рамках кампании ООН по борьбе с дезинформацией во время пандемии коронавируса.

В записи этой песни приняли участие музыканты Карлиньос Браун, Фабио Жуниор, Роберта Миранда, Сандра де Са и Нандо Рейс. Джулиано и Тьяго заявляют, что футболист не участвовал в создании песни. Жулиано заявляет, что она была написана им и посвящена его деду.

— Дани Алвес обманным путем удалил имена истинных создателей. Иными словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН использовала произведение с ложным авторством, — отмечается в иске.

Адвокаты спортсмена отрицают эти факты, заявляя, что песня была создана «исключительно Даниэлем Алвесом», а текст «даже отдаленно не связан с данью уважения чьему‑то дедушке». Кроме того, они обвиняют композиторов в «желании незаконно обогатиться» за счет Алвеса.

В понедельник Алвес вышел из испанской тюрьмы после 14 месяцев в заключении. Экс‑игрок внес залог в размере миллиона евро, чтобы выйти из тюрьмы на время рассмотрения апелляции по делу об изнасиловании. Алвес был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Его приговорили к 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет.