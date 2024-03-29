Шалимов объяснил различия в менталитете российских и итальянских футболистов

Известный российский специалист Игорь Шалимов, во время игровой карьеры выступавший за «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», объяснил различия в менталитете российских и итальянских футболистов. В России Шалимов играл за московский «Спартак». Он является воспитанником академии красно-белых.

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«Они приучены с детства, итальянцы, слушать, даже если нудное. И причём они вообще спокойно относятся. Я чуть-чуть из Италии давал какие-то вещи, ну прям некомфортно, ребята к этому не приучены. То есть вот эти упражнения, они новые были из Италии, которые я привёз», — сказал Шалимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Последним местом работы Шалимова остаётся футбольный клуб «Урал», который он покинул в 2022 году. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Ахмат», «Химки» и «Краснодар».