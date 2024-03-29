Губерниев высказался о Федотове и смене тренера в ЦСКА

Дмитрий Губерниев высказался об Иване Федотове и смене тренера в ЦСКА.

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Ранее армейцы объявили о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

Незадолго до этого стало известно, что новым главным тренером ЦСКА станет Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.