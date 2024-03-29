Стали известны условия содержания Промеса в тюрьме ОАЭ

Появилась информация о том, в каких условиях нападающий московского «Спартака» Квинси Промес содержится в тюрьме ОАЭ. Об этом сообщает De Telegraaf.

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По информации источника, в течение дня Промесу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в коридоре с другими заключёнными. Ему также разрешено выходить на улицу, но запрещено заниматься спортом. На текущий момент он находится в камере с четырьмя другими голландцами, ожидающими экстрадиции.

В тюрьме, где содержится Промес однообразная еда, фруктов и овощей не подают. В камере холодно и шумно из-за постоянно гудящих кондиционеров.

Отмечается, что подавляющее большинство заключённых в этой тюрьме пакистанского, египетского или индийского происхождения, а также наркоманы. Они понятия не имеют, что находятся в тюрьме вместе с известным футболистом.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.