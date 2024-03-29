Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что подал в суд на журналиста

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что обратился в суд с исковым требованием в отношении журналиста.

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«Я не собираюсь мириться ни с ложью, ни с ситуацией, когда что-то придумывают. Пришло время сказать «хватит», что само по себе уже хорошая новость. Такого со мной никогда не случалось. Сказанное им — большая ложь», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, ранее появилась информация, что Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа, который утверждал, что сталкивался с грубостью со стороны испанца. Отмечалось, что тренер «Барселоны» готов пойти до конца, чтобы заставить Жабуа отказаться от лжи, которую он высказал во время выступления по радио.