Тренер «Барселоны» Хави: необходимо оказывать давление на «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о грядущем матче 30-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом», который состоится завтра, 30 марта.

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«Завтра у нас будет соперник, который очень хорошо играет в футбол и обладает индивидуальностью. Пимента здорово работает в стиле, похожем на наш. Также у него играют футболисты, одарённые технически. Нам будет трудно отобрать у них мяч. До матча с «ПСЖ» осталось много дней, поэтому мы сосредоточены на завтрашней игре. Мы хотим верить и верим, что можем бороться за Ла Лигу. Завтра для нас жизненно важно набрать три очка. Мы должны попытаться оказать давление на «Реал», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» начнётся в 23:00 мск.