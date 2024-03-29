Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ

Россия запросила экстрадицию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ из-за налогового мошенничества. Об этом сообщает De Telegraaf.

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«Квинси Промес заявил в тюрьме, что надеется на экстрадицию из Дубая в Россию, чтобы на время избежать приговора в Нидерландах. Россия, как и Нидерланды, запросила экстрадицию игрока из-за налогового мошенничества», — говорится в источнике.

Напомним, 29 февраля 2024 года 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Квинси Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с санкт-петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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