Матчами с участием "Спартака", ЦСКА и "Зенита" продолжится 22-й тур РПЛ

Футболисты московского "Спартака" и екатеринбургского "Урала" сыграют в матче 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на "Лукойл-Арене".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко в 20 матчах. "Урал" идет на 13-й позиции, набрав 19 очков. Команда из Екатеринбурга проиграла последние четыре матча. В первом круге "Урал" победил "Спартак" со счетом 3:2.

У "Спартака" и "Урала" готовы к матчу все сильнейшие игроки, кроме нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса. 29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

По мнению шестикратного чемпиона России в составе "Спартака" Валерия Кечинова, игра будет очень тяжелой для его бывшего клуба, так как соперник будет высоко мотивирован. "Я думаю, что для "Спартака" будет очень трудная игра, потому что "Уралу" тоже очень нужны очки, команда находится в тяжелом положении, им некуда отступать, - сказал Кечинов ТАСС. - При этом "Спартак" для меня фаворит, потому что класс их игроков значительно выше, чем у "Урала", к тому же они играют на своем поле".

Матч между "Спартаком" и "Уралом" начнется в 19:30 мск.

В первом матче дня действующий чемпион и текущий лидер РПЛ петербургский "Зенит" в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов". У "Зенита" 40 очков, отрыв от идущего на втором месте "Краснодара" составляет одно очко. "Крылья Советов" занимают девятое место, набрав 29 очков. Самарцы проиграли три последних матча.

В этом сезоне команды сыграли три раза, один матч в рамках РПЛ и две встречи на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Во всех матчах победил "Зенит". Встреча начнется в 14:00 мск.

В другом матче в Москве встретятся столичный ЦСКА и "Сочи". ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Сочи" занимает последнюю, 16-ю строчку, набрав 13 очков, команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла в последних пяти матчах.

ЦСКА и "Сочи" сыграли два матча в Кубке России и провели одну встречу в РПЛ. В кубке оба матча завершились победой армейцев в серии пенальти, в чемпионате страны ЦСКА победил со счетом 3:1. Матч начнется в 16:30 мск.

Также в субботу в Калининграде сыграют "Балтика" и "Пари Нижний Новгород". Нижегородцы идут на десятой строчке, набрав 28 очков, "Балтика" с 14 очками занимает 15-е место. "Балтика" в последних пяти матчах потерпела три поражения и дважды сыграла вничью.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Матч между "Балтикой" и "Пари НН" начнется в 17:30 мск.