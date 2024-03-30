Миранчук забил в ворота чемпиона Италии

30 марта в рамках 30-го тура чемпионата встречаются "Наполи" и "Аталанта". На 26-й минуте встречи счет открыл российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук. Автором результативной передачи стал бывший игрок "Спартака" Марио Пашалич.

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Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча и оформив 10 результативных передач. В чемпионате Италии россиянин оформил 3+3. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Тен Копмейнерс (10+3).

После 29 туров Серии А "Аталанта", набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Это дает команде право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Лидировать продолжает миланский "Интер". У команды 76 набранных очков. У ближайшего преследователя, "Милана", на 14 очков меньше. Тройку лидеров замыкает "Ювентус", в активе которого 59 очков.