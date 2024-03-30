Назван главный минус Карпина

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов похвалил ростовскую команду за крупную победу над московским «Динамо» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также поделился мнением о наставнике «Ростова» и сборной России Валерии Карпине. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Карпин в очередной раз доказал, что он высококлассный тренер? У него один минус — нет трофеев. Футболисты «Ростова» и сборной его обожают. Хотелось бы, чтобы Карпин что-то выиграл. Можно сколько угодно говорить, что команда при Карпине играет в красивый футбол, но трофеи — это главный показатель», — заявил Шикунов.

29 марта «Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. На счету Мохеби дубль и голевая передача. Еще по голу забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

После этой победы «Ростов» набрал 30 очков и переместился с 10-го на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует «Зенит» (41 балл). На два очка от него отстает «Краснодар», который переместился на второе место по результатам прошлого тура. «Динамо» идет на третьей строчке.