"Балтика" обыграла "Пари НН" и прервала серию из девяти матчей без побед в РПЛ

Калининградский футбольный клуб "Балтика" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Забитыми мячами отметились Джоэль Фамейе (40-я минута) и Виталий Лисакович (43). В конце второго тайма с поля был удален защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук.

"Балтика" не побеждала в чемпионате страны на протяжении девяти матчей (четыре ничьих, пять поражений). В предыдущий раз калининградцы праздновали победу в матче РПЛ 7 октября 2023 года в домашней встрече с "Оренбургом" (1:0). Также прервалась безголевая серия "Балтики", которая длилась восемь игр.

В турнирной таблице РПЛ "Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 17 очков, и идет в зоне прямого вылета в Мелбет - Первую лигу. От 14-го места, которое дает право сыграть в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ, калининградскую команду отделяют 2 очка, а от 12-й строчки, позволяющей напрямую сохранить место в высшем дивизионе чемпионата страны, - 3 очка. "Пари НН" с 28 очками идет на 10-м месте.

"Балтика" в следующем туре 7 апреля в гостях сыграет с петербургским "Зенитом", "Пари НН" 6 апреля примет "Краснодар". 3 апреля "Балтика" дома проведет первый матч 1/2 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с московским ЦСКА.